El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 0.7 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100%, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tui necesiten paraguas al salir.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, con un promedio de 8 grados . Esta temperatura, aunque fresca, se sentirá más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en algunos momentos, especialmente por la mañana y al final de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con una velocidad de entre 4 y 7 km/h, lo que no generará un impacto significativo en la sensación térmica, pero sí podría contribuir a que la humedad se sienta más intensa. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 12 km/h, especialmente en las horas más activas del día. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para quienes realicen actividades al aire libre, ya que el viento puede hacer que la lluvia se sienta más fría.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda precaución al conducir y al desplazarse por las calles de Tui, ya que las condiciones podrían ser resbaladizas debido a la humedad acumulada.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y alta humedad. Los ciudadanos deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de que las condiciones climáticas cambien a lo largo de la jornada. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.