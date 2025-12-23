El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se intensificarán a medida que avance el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados a lo largo del día. En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar hasta los 12 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 85% en las primeras horas del día, lo que indica que podrían producirse tormentas aisladas acompañadas de lluvia. A medida que el día progrese, esta probabilidad disminuirá, pero aún se mantendrá en un 15% durante la tarde y la noche.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de lluvia más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se prevé que el cielo comience a despejarse, permitiendo que algunos claros aparezcan.

Los habitantes de Tomiño deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. Es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo. La jornada se presenta como un día típico de invierno, donde la lluvia y el viento serán protagonistas, pero con la esperanza de que hacia el final del día se puedan disfrutar de momentos más tranquilos y despejados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.