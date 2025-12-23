El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura se mantendrá constante en 8 grados , lo que sugiere que será un día frío, ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán de carácter leve. Se espera que la cantidad de precipitación varíe a lo largo del día, con un total estimado de 0.5 mm, lo que podría resultar en charcos y un suelo húmedo, pero sin causar grandes inconvenientes. La lluvia más intensa se prevé para las primeras horas de la tarde, cuando se podrían acumular hasta 3 mm, aunque la intensidad disminuirá hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las últimas horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad puede hacer que el frío se sienta más intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Tomiño que se vistan en capas y utilicen ropa adecuada para mantener el calor corporal.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste a una velocidad de 8 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas abiertas. A medida que avance el día, el viento disminuirá, lo que podría ofrecer un respiro a quienes se encuentren al aire libre.

La salida del sol está programada para las 08:59, mientras que el ocaso se producirá a las 18:07, lo que significa que los días siguen siendo cortos en esta época del año. La combinación de cielos nublados y la posibilidad de lluvia puede hacer que la luz natural sea escasa, por lo que se aconseja a los residentes que aprovechen al máximo las horas de luz diurna.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será frío y húmedo, con lluvias ligeras y cielos cubiertos. Es un día para disfrutar de actividades en interiores, pero si se sale, es fundamental estar preparado para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.