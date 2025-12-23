El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura oscilará entre los 5 y 12 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 89% por la tarde. Esto puede hacer que la percepción del frío sea más aguda, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en las horas posteriores. La probabilidad de lluvia es del 100% en la mañana, disminuyendo a un 10% hacia la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será constante al inicio del día, podría haber momentos de tregua más adelante.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es considerable, alcanzando un 85% en las primeras horas del día, lo que podría generar condiciones inestables. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, esta probabilidad disminuirá, lo que sugiere que la intensidad de las tormentas también podría disminuir.

En resumen, Soutomaior experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante las posibles tormentas y se mantengan abrigados para enfrentar las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.