El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100%, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a condiciones húmedas y lluviosas.

Las lluvias serán escasas en su mayoría, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm, pero no se descartan momentos de mayor intensidad. La precipitación se concentrará principalmente en las horas centrales del día, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. La temperatura se mantendrá constante en 7 grados , lo que, combinado con la alta humedad, que alcanzará hasta el 99%, creará una sensación de frío notable.

La humedad relativa será un factor importante a tener en cuenta, ya que se prevé que se sitúe entre el 94% y el 99% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que realmente indica el termómetro, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío y la incomodidad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán los 14 km/h, con una dirección predominante del sureste. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas y expuestas. Los vientos más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, por lo que es aconsejable tener precaución si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es del 70%, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas durante el día. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda estar alerta y evitar actividades en exteriores durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y una alta humedad que acentuará la sensación de frío. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, manteniendo siempre un paraguas a mano y optando por ropa adecuada para el frío y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.