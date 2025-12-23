El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Silleda según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% durante la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, cuando la probabilidad de tormenta se eleva al 75%. Esto podría generar algunas molestias para aquellos que planeen actividades al aire libre.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en rangos moderados, lo que podría generar ráfagas de hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.
En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea reducida debido a la bruma y las condiciones de lluvia, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la visibilidad podría mejorar ligeramente, pero se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.
La tarde se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 8 grados , manteniendo la posibilidad de lluvias ligeras. La probabilidad de tormenta disminuirá a un 40% entre las 07:00 y las 13:00, pero no se descartan chubascos aislados. Hacia el final del día, la temperatura descenderá nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:03.
En resumen, Silleda experimentará un día frío y húmedo, con lluvias intermitentes y cielos cubiertos. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones al salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
