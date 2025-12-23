El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Silleda se prepara para un día marcado por un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presenta con un manto gris que anticipa la llegada de precipitaciones ligeras. A lo largo del día, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm, lo que sugiere que, aunque el paraguas puede ser un buen compañero, no será necesario en todo momento.

La temperatura se mantendrá constante en 6 grados , lo que puede resultar algo fresco para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable abrigarse adecuadamente, ya que la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 95%. Esta alta humedad, combinada con la temperatura, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja a los habitantes de Silleda que se preparen para un día invernal.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 6 a 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 11 km/h. Aunque no se prevén vientos fuertes, la brisa puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las zonas más expuestas. Por lo tanto, es recomendable tener en cuenta la dirección del viento al elegir actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es del 65%, lo que indica que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas a lo largo del día. Esto podría generar un ambiente inestable, por lo que es prudente estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de la alta humedad y el viento suave puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Para quienes planeen salir, se recomienda llevar ropa adecuada y estar preparados para posibles cambios en el tiempo. La jornada se desarrollará bajo un cielo gris, pero con la esperanza de que las lluvias no sean demasiado intensas y permitan disfrutar de las festividades invernales en la localidad.

