El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Sanxenxo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura oscilará entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes y visitantes de Sanxenxo deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se espera una tormenta intensa, la lluvia será constante y podría incomodar a quienes planeen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán los 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h en la mañana y llegando hasta 24 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente para aquellos que se encuentren en zonas expuestas. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras y la comodidad al caminar por la costa.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, rondando el 91% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones nubladas, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las condiciones de lluvia podrían reducirla temporalmente. Los intervalos nubosos continuarán a lo largo del día, con una ligera mejora hacia la tarde, cuando se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar paso a un ambiente invernal típico de esta época del año en Sanxenxo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.