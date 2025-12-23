El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el cielo estará predominantemente nublado, con descripciones que indican un estado de "Cubierto con lluvia escasa" en varias ocasiones. Esto sugiere que, aunque las precipitaciones no serán intensas, la probabilidad de que se produzcan chubascos es alta, especialmente en las primeras horas del día.

Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.4 mm, lo que indica que, si bien la lluvia será ligera, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 100%, lo que refuerza la idea de que es muy probable que los habitantes de Sanxenxo experimenten al menos algo de lluvia a lo largo del día.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga constante en 9 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, es típica para la temporada invernal en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se prevé en niveles altos, alcanzando hasta un 93% hacia el final del día. Esto puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para mantenerse cómodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el suroeste a una velocidad de 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h. Este viento puede añadir una sensación de frescura al ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avanza el día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre. La puesta de sol está programada para las 18:06, momento en el cual las condiciones meteorológicas podrían seguir siendo inestables, con la posibilidad de que la lluvia continúe.

En resumen, el día en Sanxenxo se presenta como uno de esos típicos días invernales en Galicia, donde la lluvia ligera y las temperaturas frescas invitan a disfrutar de actividades en interiores, como una buena taza de café o un paseo por la costa, siempre con la precaución de estar preparados para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.