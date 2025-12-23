El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a lluvias ligeras. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a un ambiente húmedo y posiblemente incómodo. Las lluvias se estiman en alrededor de 0.5 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en las siguientes.

Durante la tarde, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 14:00, antes de descender nuevamente a 10 grados hacia el final de la jornada. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 85% entre las 01:00 y las 07:00, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de tormentas disminuirá, cayendo a un 5% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 28 km/h a las 01:00, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. A lo largo del día, el viento se tornará más variable, con ráfagas que podrían llegar a ser más suaves hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:06, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, aunque la nubosidad persistirá. La noche traerá consigo temperaturas más frescas, descendiendo a 6 grados hacia las 22:00. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas nocturnas, especialmente en las áreas más bajas de la localidad.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que invita a los residentes a prepararse adecuadamente para las condiciones invernales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.