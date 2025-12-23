El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura se mantendrá constante en 8 grados , lo que sugiere que será un día frío, ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Las precipitaciones, aunque no serán intensas, se registrarán en diferentes momentos del día. Se espera una acumulación total de aproximadamente 1 milímetro de lluvia, con un ligero descenso hacia la tarde, donde se prevé que la lluvia disminuya a 0.3 milímetros. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100%, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a algunas gotas a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 93% por la mañana y aumentando hasta un 99% hacia el final de la jornada. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas y utilicen ropa adecuada para el tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 6 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 10 km/h. Este viento suave no debería causar inconvenientes, pero puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es del 70%, lo que sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones climáticas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante las horas de mayor actividad eléctrica.

El orto se producirá a las 08:59, mientras que el ocaso será a las 18:06, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de cielos nublados y la posibilidad de lluvia puede hacer que la luz del día se sienta más tenue, por lo que es recomendable aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.