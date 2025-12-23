El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten lluvias ligeras. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 0.8 mm.
A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Entre las 01:00 y las 04:00, se espera que la lluvia continúe, aunque con una intensidad menor, con valores de precipitación que oscilarán entre 0.3 y 1 mm. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 8 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío y humedad en el ambiente.
La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose por encima del 70% en la mayoría de los periodos. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable tener precaución al salir.
A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 13:00, se espera que el cielo se mantenga cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá, con un 25% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas comenzarán a ascender lentamente, alcanzando un máximo de 12 grados hacia las 15:00.
Hacia el final del día, el cielo se despejará gradualmente, aunque aún se podrán observar intervalos nubosos. La temperatura descenderá nuevamente a 6 grados por la noche, y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de bruma o niebla en las horas nocturnas. En resumen, se recomienda a los habitantes de Salceda de Caselas estar preparados para un día frío y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
