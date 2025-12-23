El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se encuentra bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten algunas gotas de lluvia. La cantidad de precipitación esperada varía a lo largo del día, comenzando con 0.9 mm en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a 0.2 mm hacia el final de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 8 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h en momentos puntuales. Esta brisa suave puede ofrecer un ligero alivio ante la humedad, aunque no será suficiente para calentar el ambiente. A medida que avance la tarde, el viento cambiará ligeramente hacia el sureste, manteniendo su intensidad.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la niebla que se espera en algunas áreas, especialmente en las primeras horas del día. Los conductores deben tener precaución y adaptar su velocidad a las condiciones de la carretera.

El amanecer se producirá a las 08:59, y el ocaso será a las 18:06, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será escasa, lo que puede contribuir a la sensación de frío y humedad en el ambiente.

En resumen, los habitantes de Salceda de Caselas deben prepararse para un día gris y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como leer un libro o ver una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.