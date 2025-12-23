El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 22 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se encuentra bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten algunas gotas de lluvia. La cantidad de precipitación esperada varía a lo largo del día, comenzando con 0.9 mm en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a 0.2 mm hacia el final de la jornada.
Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 8 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h en momentos puntuales. Esta brisa suave puede ofrecer un ligero alivio ante la humedad, aunque no será suficiente para calentar el ambiente. A medida que avance la tarde, el viento cambiará ligeramente hacia el sureste, manteniendo su intensidad.
La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la niebla que se espera en algunas áreas, especialmente en las primeras horas del día. Los conductores deben tener precaución y adaptar su velocidad a las condiciones de la carretera.
El amanecer se producirá a las 08:59, y el ocaso será a las 18:06, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será escasa, lo que puede contribuir a la sensación de frío y humedad en el ambiente.
En resumen, los habitantes de Salceda de Caselas deben prepararse para un día gris y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como leer un libro o ver una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
