El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 9 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 10 grados en las horas centrales.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 93% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún por encima del 80% en la tarde. Esto generará una sensación de frescor y podría contribuir a la formación de brumas, especialmente en las horas más frías de la mañana y al anochecer.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h, lo que no generará condiciones adversas, pero sí puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección norte, manteniendo velocidades moderadas que rondarán los 4 a 10 km/h.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 50% entre las 07:00 y las 13:00, y aunque la intensidad de las lluvias será escasa, es recomendable que los habitantes de Ribadumia estén preparados para posibles chubascos. La temperatura podría alcanzar un máximo de 12 grados en las horas centrales del día, pero descenderá nuevamente a 10 grados hacia el final de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día y al caer la noche, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. El ocaso se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca y con cielos mayormente cubiertos.

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, lo que invita a los residentes a abrigarse y estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.