El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y aunque las precipitaciones no serán intensas, se espera que se registren algunos milímetros de lluvia. En particular, se anticipa una precipitación acumulada de 0.3 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a 0.4 mm durante la tarde.

La temperatura se mantendrá constante a lo largo del día, alcanzando un máximo de 9 grados . Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa, que oscilará entre el 94% y el 98%. Esta combinación de frío y humedad puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar el malestar.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 4 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que avance el día, el viento podría cambiar a dirección suroeste, manteniendo una velocidad moderada.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán ligeras. Además, existe un 70% de probabilidad de tormenta, lo que sugiere que, aunque las condiciones no sean severas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

El amanecer se producirá a las 09:01, y el ocaso se espera para las 18:06, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. A medida que se acerque la noche, las temperaturas podrían descender ligeramente, por lo que es aconsejable planificar actividades al aire libre con precaución.

En resumen, Ribadumia experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de su día a pesar del tiempo invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.