El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes se enfrenten a algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada se estima en alrededor de 0.5 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en el periodo de la mañana.

Las temperaturas se mantendrán estables durante la mayor parte del día, oscilando entre los 6 y 13 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 8 grados, mientras que durante la tarde, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 13 grados en su punto máximo. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55%, lo que indica que hay una posibilidad considerable de que se produzcan tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de las lluvias disminuirá hacia la tarde, con acumulaciones que se espera que no superen los 3 mm en total durante el día. La bruma también será un factor a considerar, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer, cuando la visibilidad podría verse reducida.

El ocaso se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, ofrecerá momentos de calma entre las precipitaciones. Los residentes de Redondela deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos para mantenerse cómodos ante las condiciones climáticas.

