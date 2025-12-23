El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Redondela se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que se espera sean constantes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se mostrará densa y húmeda, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . Esta temperatura, aunque fresca, será acompañada por un alto nivel de humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las horas más avanzadas del día, lo que generará una sensación térmica más fría de lo habitual.

La probabilidad de precipitación es prácticamente del 100%, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Redondela se enfrenten a lluvias continuas. Se estima que la cantidad de precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.2 mm en las primeras horas y disminuir a 0.1 mm hacia el final del día. Aunque las lluvias no serán intensas, sí se prevé que sean persistentes, lo que podría afectar las actividades al aire libre y el tráfico en las vías de la localidad.

El viento soplará desde el sureste, con una velocidad que oscilará entre los 6 y 7 km/h, lo que no generará condiciones adversas significativas, pero sí contribuirá a la sensación de frío. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 14 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas en comparación con lo que se espera en la mañana, la posibilidad de chubascos ligeros se mantendrá. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, especialmente en las áreas más húmedas y con acumulación de agua.

El orto se producirá a las 09:00 y el ocaso a las 18:05, lo que significa que los ciudadanos de Redondela disfrutarán de un día relativamente corto en términos de luz solar. En resumen, se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas adversas, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.