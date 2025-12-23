El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones de hasta 4 mm en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 03:00. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en este periodo, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , con una humedad relativa que rondará el 98%, lo que generará una sensación de frío y humedad en el ambiente. Las rachas de viento serán moderadas, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h, predominando la dirección del viento del noreste.

En la tarde, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con intervalos nubosos y algunas posibilidades de lluvia escasa. Las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 12 grados , pero la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la alta humedad y el viento. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 45% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que no se deben descartar chubascos repentinos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando mínimas de 6 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

Los habitantes de Pontevedra deben estar preparados para un día invernal, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos, ya que las condiciones climáticas no serán las más favorables. Es recomendable evitar actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta y lluvia. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

