El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría generar una sensación de frío y humedad en la ciudad. La temperatura se mantendrá constante en 8 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 98% en la mañana y el 99% en la tarde, hará que la sensación térmica sea aún más baja.

Las precipitaciones son un factor a tener en cuenta hoy, ya que se prevé que se registren entre 0.1 y 1 milímetro de lluvia en diferentes momentos del día. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Pontevedra experimenten al menos algunas gotas de lluvia. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada no será significativa, lo que podría ofrecer un alivio temporal a quienes no desean un día completamente lluvioso.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el este a una velocidad de 4 km/h, aumentando a 7 km/h en momentos puntuales. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noroeste y el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 6 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%, lo que sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que las tormentas pueden desarrollarse rápidamente.

En cuanto a la duración de la luz solar, el orto se producirá a las 09:00 y el ocaso a las 18:05, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de cielos cubiertos y la escasa luz solar puede hacer que la jornada se sienta más oscura y fría de lo habitual.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo húmedo y que estén atentos a posibles tormentas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.