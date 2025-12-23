El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 12 grados , con un leve aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y noreste, alcanzará velocidades de hasta 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 21 km/h en los momentos más intensos.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas del día, con un 95% de posibilidades de que se registren lluvias. A lo largo de la mañana, se espera que la precipitación sea ligera, acumulando alrededor de 1 a 2 mm. En la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 85% en las primeras horas, lo que podría traer consigo tormentas aisladas.

El cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día, con intervalos nubosos que podrían permitir la aparición de breves claros hacia la tarde. Sin embargo, la tendencia general será hacia un tiempo muy nuboso, lo que limitará la visibilidad y podría generar condiciones de niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

Los ciudadanos de Pontecesures deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, ya que las lluvias pueden ser intermitentes. La puesta de sol se espera para las 18:05, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación de frío se intensificará con la llegada de la noche.

En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que sugiere un día típico de invierno en la región. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las posibles tormentas y mantenga la vigilancia sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.