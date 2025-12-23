El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Las condiciones atmosféricas indican que el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura se mantendrá constante en 8 grados , lo que sugiere que será un día frío, especialmente para aquellos que planeen salir a realizar actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100%, lo que significa que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean ligeras. Las cantidades de precipitación pronosticadas varían a lo largo del día, con un total estimado de 0.1 a 0.6 mm, siendo más intensas en las primeras horas de la mañana y disminuyendo hacia la tarde. Esto podría generar un ambiente húmedo, con la humedad relativa alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a un 98% hacia el final del día.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de entre 5 y 6 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 14 km/h. Esta brisa suave no será suficiente para mitigar la sensación de frío, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos. La combinación de la temperatura baja y la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 65% de posibilidad de que se produzcan, aunque estas no deberían ser severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede generar sorpresas.

El orto se producirá a las 09:01 y el ocaso a las 18:05, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de invierno. En resumen, Pontecesures experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un tiempo invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.