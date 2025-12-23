El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% en las primeras horas, disminuyendo a un 5% hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 12 grados , siendo más cálidas en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, especialmente en la tarde, cuando se espera que baje a un 62% hacia las 14:00 horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la mañana, se prevén intervalos de nubosidad con lluvias escasas, que podrían ser más intensas en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 07:00, cuando se registrarán acumulaciones de hasta 0.6 mm. A medida que el día avanza, las lluvias se irán disipando, y aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto, se espera que hacia la tarde se presenten algunos claros.

La probabilidad de tormenta es notable, alcanzando un 85% en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Sin embargo, esta probabilidad disminuirá significativamente a medida que avance la jornada, con un 5% de posibilidad de tormenta en la tarde.

En resumen, Ponteareas experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y paraguas si planean salir. A medida que el día avance, las condiciones mejorarán ligeramente, aunque el cielo seguirá mayormente nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.