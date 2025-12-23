El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean constantes, aunque con variaciones en su intensidad. Según los datos, se espera una acumulación total de 0.4 mm de lluvia, lo que indica que la lluvia será escasa pero persistente.

La temperatura durante el día se mantendrá en torno a los 7 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se sitúa en un 96%. Esto significa que la percepción del frío será más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Ponteareas vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos de dirección variable, predominando del este y del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que confirma que las lluvias son inevitables. Además, existe un 70% de probabilidad de tormentas, lo que podría llevar a que algunas áreas experimenten chubascos más intensos en momentos puntuales. Es aconsejable que los ciudadanos estén preparados para posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

A lo largo del día, el orto se producirá a las 08:59 y el ocaso a las 18:05, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de frío y humedad. La combinación de estos factores meteorológicos sugiere que será un día ideal para actividades en interiores, como disfrutar de un buen libro o una película en casa.

En resumen, Ponteareas se enfrenta a un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda precaución al salir y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.