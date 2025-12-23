El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 0.2 mm.

A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá similar, con tormentas y lluvias escasas esperadas entre las 01:00 y las 05:00. Durante este tiempo, la temperatura se mantendrá en torno a los 6-7 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A partir de las 06:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en la tarde. La temperatura más alta se registrará alrededor de las 14:00, cuando se espera que el termómetro marque 11 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h, aumentando en intensidad en las horas centrales del día. Se prevén rachas máximas de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección norte y noreste, manteniendo una velocidad moderada.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las condiciones de nubosidad y la posibilidad de lluvias podrían afectar temporalmente la claridad. La tarde se presentará con intervalos nubosos, y aunque la probabilidad de tormentas disminuirá, aún se mantendrá un 10% de posibilidad de que se produzcan en las últimas horas del día.

Los habitantes de Ponte Caldelas deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas de hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.