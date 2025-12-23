El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia acompañe a los habitantes a lo largo del día. Las condiciones atmosféricas indican que la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán de intensidad variable.

En cuanto a las precipitaciones, se estima que se acumularán alrededor de 0.1 mm a lo largo del día, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se espera que sea torrencial. Sin embargo, la sensación de humedad será notable, ya que la humedad relativa alcanzará el 100%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más frío y pesado. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 6 grados , lo que contribuirá a un ambiente invernal y fresco.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 7 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 9 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, pasando a soplar desde el este y luego desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 5 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es del 70%, lo que añade un elemento de incertidumbre a la jornada. Aunque no se espera que las tormentas sean severas, es recomendable que los ciudadanos estén atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas, especialmente si se encuentran al aire libre.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 09:00 y se ocultará a las 18:05, lo que significa que la luz natural será escasa debido a la cobertura nubosa. Los habitantes de Ponte Caldelas deben prepararse para un día gris y húmedo, ideal para actividades en interiores. Es un buen momento para disfrutar de un café caliente o una buena lectura, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.