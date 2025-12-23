El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones de hasta 0.5 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la primera parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados durante la mayor parte de la jornada. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la temperatura hacia la tarde, alcanzando hasta 12 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 95% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas centrales, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo de la tarde, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, lo que podría ofrecer breves momentos de claridad, pero la tendencia general será hacia un cielo cubierto. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 90% en las primeras horas, disminuyendo a un 10% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas podrían ser menos frecuentes en la tarde, no se descartan del todo.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y frescas, con temperaturas que se mantendrán en un rango moderado, pero con una sensación térmica más fría debido a la alta humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.