El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura y humedad en el ambiente. La temperatura se mantendrá constante en 8 grados , lo que indica un día frío, típico de esta época del año.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. En términos de acumulación, se prevé que la precipitación total sea de aproximadamente 0.1 mm a 0.4 mm en diferentes momentos del día. Esto significa que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que oscilarán entre el 98% y el 99%. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente al salir.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el este a una velocidad de 4 km/h, aumentando a 7 km/h en momentos de racha máxima. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, pasando a soplar desde el noroeste y el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 6 km/h. Este viento suave no debería causar inconvenientes significativos, pero puede contribuir a la sensación de frío.

La salida del sol está programada para las 09:00, mientras que el ocaso se producirá a las 18:06, lo que significa que los días continúan siendo cortos en esta época del año. La combinación de cielos cubiertos, temperaturas frías y alta humedad puede hacer que el día se sienta más invernal, por lo que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como leer un libro o ver una película.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas frías y alta humedad. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.