El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de lluvia escasa que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 11 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 6 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en un 100% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 20 km/h, principalmente del norte y noreste. Esto podría generar un ambiente un poco más incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Las ráfagas de viento, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas también se mantendrá alta, con un 85% de posibilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 10% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la lluvia será constante, las tormentas podrían ser más frecuentes en la mañana y disminuir gradualmente a medida que se acerque la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría complicar el tránsito, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy será predominantemente nublado y húmedo, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una película, y mantenerse abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.