El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por condiciones meteorológicas predominantemente invernales. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que se mantendrá a lo largo del día. La previsión indica que la precipitación será escasa en algunos momentos, pero se espera que en general se acumulen alrededor de 0.5 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados durante todo el día. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa del 100%, creará una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para evitar el malestar por el frío. La humedad en el aire será notable, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 10 km/h, con dirección predominante del noreste. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, especialmente para aquellos que son más sensibles a las bajas temperaturas.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%, lo que indica que, aunque no se prevén tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas aisladas en la región. Esto añade un elemento de incertidumbre a la jornada, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Los momentos más críticos en términos de lluvia se esperan en las horas centrales de la jornada, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, cuando la intensidad de la precipitación podría aumentar ligeramente. Sin embargo, se anticipa que hacia el final de la tarde, la lluvia comenzará a disminuir, aunque el cielo permanecerá cubierto hasta el ocaso, que se producirá a las 18:05.

En resumen, los habitantes de Pazos de Borbén deben prepararse para un día frío y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento moderado del noreste. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y mantenerse abrigados, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.