El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar condiciones de baja visibilidad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia.
A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, aunque se mantendrán intervalos nubosos con lluvias escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , lo que indica un ambiente fresco. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 73% hacia el mediodía. Esto puede contribuir a la sensación de frío, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.
El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 20 km/h en la mañana. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 36 km/h, especialmente en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas.
A partir de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, con intervalos de sol que permitirán que la temperatura suba ligeramente, alcanzando hasta 12 grados . Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 25% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que aún podrían ocurrir chubascos aislados. La humedad relativa comenzará a descender, lo que podría hacer que la tarde se sienta un poco más cómoda.
Hacia la noche, el cielo se despejará considerablemente, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La probabilidad de precipitación disminuirá a cero, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y despejada. El viento se calmará, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, lo que hará que las condiciones sean más agradables para actividades al aire libre.
En resumen, Oia experimentará un día variable, comenzando con condiciones húmedas y tormentosas, pero mejorando hacia la tarde y noche, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más sereno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
