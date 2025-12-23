El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará gris y denso, con una probabilidad de precipitación del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. Se anticipa que la cantidad de precipitación oscile entre 0.5 y 1 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause grandes inconvenientes.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 9 grados . Esta temperatura, combinada con una humedad relativa que alcanzará el 100% hacia el final de la jornada, creará una sensación de frío y humedad que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa abrigada y resistente al agua.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 5 km/h, aumentando a 11 km/h desde el noroeste durante la tarde. Esta variación en la dirección y velocidad del viento podría generar ráfagas más intensas, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los que planeen actividades al aire libre deben estar atentos a estas condiciones y considerar la posibilidad de resguardarse en espacios cerrados durante las ráfagas más fuertes.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de tormenta podrían intensificarse, aunque las lluvias seguirán siendo escasas. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, especialmente durante las tormentas, por lo que se aconseja precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 09:00, y el ocaso se espera para las 18:08, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de inclemencia del tiempo. En resumen, Oia experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de un día acogedor en interiores, quizás con una buena taza de café o té.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.