El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 8 grados durante la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 100%.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la persistente humedad y al viento que soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar los 35 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas. A medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, pero aún se mantendrá en un 20% durante la tarde y un 15% hacia la noche. Esto significa que, aunque las lluvias podrían ser menos intensas, no se descartan episodios de tormenta.

En cuanto a la humedad, se espera que se mantenga alta durante todo el día, comenzando en un 100% y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la tarde, pero aún así se mantendrá por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El cielo comenzará a despejarse hacia la noche, con una mejora en las condiciones meteorológicas. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 18:08, momento en el cual las temperaturas comenzarán a bajar rápidamente.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones invernales y posibles tormentas, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.