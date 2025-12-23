El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados , lo que puede resultar un poco frío para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean ligeras. En términos de acumulación, se anticipa que la precipitación será de aproximadamente 0.4 mm en las primeras horas del día, aumentando a 0.6 mm hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir.

La humedad relativa se mantendrá en un 100%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esta alta humedad puede hacer que el aire se sienta más pesado y puede afectar la comodidad de los residentes y visitantes en O Rosal.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 8 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, pasando a ser del suroeste y luego del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. Este patrón de viento puede ayudar a dispersar un poco la humedad en el aire, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en las condiciones generales del tiempo.

La salida del sol está programada para las 08:59, mientras que el ocaso se producirá a las 18:08, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de cielos nublados y temperaturas frescas puede hacer que la luz del día se sienta más tenue, lo que podría influir en las actividades diarias de los habitantes.

En resumen, O Rosal experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas y que se vista adecuadamente para mantenerse cómodo durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.