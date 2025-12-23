El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes se enfrenten a lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

Durante la tarde, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 60% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es un momento crítico para la actividad al aire libre. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá a un 25%, lo que podría ofrecer un respiro a aquellos que necesiten salir.

La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, alcanzando mínimas de 5 grados en las últimas horas del día. La humedad relativa también mostrará una ligera disminución, pero se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la noche. El viento cambiará de dirección hacia el norte, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y una alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y considerando la posibilidad de lluvia al planificar actividades al aire libre. La puesta de sol se espera para las 18:06, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.