El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto, lo que limitará la entrada de luz solar y generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 8 grados , lo que sugiere que será un día frío, especialmente para aquellos que planeen salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. Se espera que la cantidad de precipitación varíe a lo largo del día, comenzando con 0.9 mm en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a 0.2 mm hacia el final de la jornada. Esto significa que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Esta combinación de alta humedad y bajas temperaturas puede resultar incómoda, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 7 y 8 km/h, aumentando ligeramente en algunas rachas que podrían alcanzar hasta 15 km/h. Este viento suave puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es del 65%, lo que sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, podrían presentarse algunas descargas eléctricas en la región. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar.

El orto se producirá a las 08:59 y el ocaso a las 18:06, lo que significa que la duración del día será corta, típica de esta época del año. En resumen, O Porriño experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y alta humedad, por lo que se recomienda a los habitantes que se preparen adecuadamente para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.