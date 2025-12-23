El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente invernales. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en los periodos más críticos. Las precipitaciones comenzarán a ser notorias a partir de la madrugada, con un acumulado que podría llegar a 1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura se mantendrá constante a lo largo del día, oscilando entre los 9 y 10 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa, que se situará en torno al 92% al inicio del día y descenderá ligeramente a 88% hacia la noche, creará una sensación de frío más intensa. La combinación de estos factores atmosféricos podría hacer que los habitantes y visitantes de O Grove sientan un ambiente más gélido de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de mayor actividad, lo que contribuirá a la sensación de frío. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 10-15 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana y la tarde, por lo que se recomienda precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas aisladas, especialmente en la franja horaria de 01:00 a 07:00. A medida que avance el día, esta probabilidad disminuirá, pero no se descartan chubascos intermitentes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias sean más ligeras. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría complicar la circulación en carreteras y caminos. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones.

En resumen, O Grove experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a la población que se vista adecuadamente para el frío y que esté atenta a las condiciones meteorológicas cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.