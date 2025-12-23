El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , lo que sugiere un día frío, típico de esta época del año en la región.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en el periodo más crítico, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean de carácter leve. En total, se anticipa una precipitación acumulada de aproximadamente 0.1 mm, lo que sugiere que las lluvias no serán intensas, pero sí constantes a lo largo del día. Los periodos más lluviosos se concentrarán en las horas centrales de la jornada, especialmente entre las 10:00 y las 15:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 93% al 98%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 8 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 15 km/h. Este viento suave no debería causar inconvenientes significativos, pero puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las zonas costeras.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben tener en cuenta que, aunque las lluvias serán ligeras, el suelo puede estar resbaladizo y las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas. Se aconseja precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés locales o explorar la gastronomía de la región, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.