El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 0.9 mm, lo que indica que, aunque no se espera una tormenta intensa, sí habrá un ambiente lluvioso.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. Entre las 7:00 y las 13:00, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 85%, lo que podría generar momentos de mayor intensidad en la lluvia, con acumulaciones de hasta 1 mm. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, creará una sensación de frío y humedad notable.

A partir de la tarde, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 a 12 grados, y aunque el cielo seguirá cubierto, se prevén intervalos nubosos que permitirán que algunos rayos de sol se filtren. La probabilidad de precipitación disminuirá a un 25% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que la lluvia será menos frecuente en este periodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Durante la mañana, las rachas podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que avance la tarde, el viento se suavizará, lo que podría ofrecer un respiro a los que se aventuren al aire libre.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que lleven paraguas si planean salir, especialmente durante las horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.