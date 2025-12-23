El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán de carácter ligero. La cantidad de precipitación estimada para el día es de aproximadamente 0.3 mm, lo que sugiere que las lluvias no serán intensas, pero sí constantes.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 10 grados . Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se prevé, alcanzando hasta el 99% en las horas de la tarde, generará una sensación de frío notable. Los habitantes de Nigrán deberán abrigarse adecuadamente si planean salir, ya que la combinación de la temperatura y la humedad puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a una velocidad de 7 km/h, aumentando en algunas rachas que podrían alcanzar hasta los 14 km/h. Estas condiciones de viento, aunque no excesivamente fuertes, pueden contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%, lo que indica que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas durante el día. Es recomendable que los residentes estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El amanecer se producirá a las 09:00, y el ocaso se espera para las 18:07, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de inclemencia del tiempo. A medida que avance la tarde, la combinación de la nubosidad y la lluvia puede hacer que la visibilidad se vea afectada, por lo que se aconseja precaución a quienes se desplacen por carretera.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una película, mientras se escucha el suave murmullo de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.