El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la presencia de lluvia escasa. A lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con intervalos de tormenta y lluvia ligera, especialmente en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá bastante constante, oscilando entre los 5 y 12 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura sea de 8 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados hacia la tarde y la noche. Esto sugiere un ambiente fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Mos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad en las primeras horas, disminuyendo a un 10% hacia la tarde. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas en comparación con otros días más lluviosos. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es significativa, con un 85% de probabilidad en las primeras horas, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en algunos momentos.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente nublados y la posibilidad de lluvias y tormentas. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones invernales y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.