El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Mos se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas invernales. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las nubes dominarán el paisaje, y aunque la precipitación no será intensa, se espera que se acumulen alrededor de 0.5 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura se mantendrá constante, rondando los 7 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 8 grados hacia la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, es típica para la temporada invernal en la región. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las horas centrales del día. Esto significa que el aire se sentirá más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, la brisa puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas expuestas. Es aconsejable tener en cuenta esta variable si se realizan actividades al aire libre.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 65%, lo que indica que, aunque no se prevén tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas aisladas. Esto añade un elemento de precaución para quienes se encuentren en la calle, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia, por lo que se recomienda tener precaución al conducir. La luz del día se extenderá desde el orto a las 08:59 hasta el ocaso a las 18:06, brindando un total de aproximadamente 9 horas de luz solar, aunque esta será filtrada por el denso manto de nubes.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia ligera. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones invernales y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.