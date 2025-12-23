El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 8 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados hacia la tarde. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 95%, generará una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h en la mañana. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 6 y 20 km/h, lo que podría contribuir a que las condiciones climáticas se sientan más frías. Las rachas de viento podrían ser más intensas en momentos de tormenta, lo que podría generar incomodidad para quienes se desplacen por la zona.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 90% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 50% hacia la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas podrían ser menos frecuentes más tarde, aún existe la posibilidad de que se produzcan. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y posibles interrupciones en sus actividades diarias.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las lluvias sean más ligeras, con una precipitación estimada de 0.1 mm en las horas posteriores. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado y fresco, con altas probabilidades de lluvia y tormentas en las primeras horas, seguido de un leve alivio en la intensidad de las precipitaciones hacia la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo invernal y tomar las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.