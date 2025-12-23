El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de humedad y frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados , lo que puede resultar en un día frío, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos del día. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, la posibilidad de que se produzcan chubascos es inminente. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes, ya que las tormentas pueden surgir de manera repentina.

La humedad relativa se mantendrá en un 100%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar incómoda, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío y la incomodidad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 4 y 14 km/h, predominando la dirección sur. Este viento, aunque no será muy fuerte, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas expuestas. Es aconsejable tener precaución al salir, ya que el viento puede intensificar la sensación de frío.

A lo largo del día, el orto se producirá a las 09:01 y el ocaso a las 18:04, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La escasa luz solar puede contribuir a la sensación de frío y humedad, por lo que se sugiere aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de lluvia.

En resumen, Moraña experimentará un día cubierto con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frías y alta humedad. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas y se mantenga informada sobre posibles cambios en la predicción.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.