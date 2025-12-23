El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia escasa. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados durante la mayor parte de la jornada, lo que contribuirá a una sensación de frío y humedad.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 11 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica se verá afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 69% hacia el mediodía. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. La dirección del viento cambiará a noreste en la tarde, manteniendo una velocidad moderada que podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto tenga un impacto significativo en la cobertura nubosa.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 25% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque las lluvias podrían disminuir, aún existe la posibilidad de tormentas aisladas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 5 grados , lo que podría llevar a un ambiente más frío y húmedo.

En resumen, los habitantes de Mondariz deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de humedad y viento puede hacer que las condiciones se sientan más frías, por lo que es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.