El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones se estiman en 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, se mantendrá una atmósfera húmeda y gris.
Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa que alcanzará el 100% hacia el final de la jornada. Esta combinación de frío y humedad puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Mondariz abrigarse adecuadamente si planean salir.
El viento soplará desde el sureste, con una velocidad de 4 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. A lo largo del día, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 14 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la lluvia se sienta más intensa, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se tiene que salir.
La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que significa que es muy probable que se produzcan lluvias en algún momento del día. Además, existe un 65% de probabilidad de tormentas, lo que sugiere que podrían presentarse algunas tormentas aisladas, especialmente en las horas de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se prevén tormentas más intensas.
En resumen, Mondariz experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a la población que se prepare para un tiempo invernal, manteniendo a mano ropa adecuada y precauciones ante posibles tormentas. La jornada se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que las condiciones exteriores pueden ser desafiantes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
- Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- La fábrica de GEA en Cabral «resucita» con hasta 950 viviendas y un parque al Lagares
- Giráldez: «El partido se resume en que necesitamos las vacaciones»
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La Xunta licita la construcción de un restaurante con vistas al mar en la ETEA
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía