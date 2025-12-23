El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones se estiman en 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, se mantendrá una atmósfera húmeda y gris.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa que alcanzará el 100% hacia el final de la jornada. Esta combinación de frío y humedad puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Mondariz abrigarse adecuadamente si planean salir.

El viento soplará desde el sureste, con una velocidad de 4 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. A lo largo del día, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 14 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la lluvia se sienta más intensa, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se tiene que salir.

La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que significa que es muy probable que se produzcan lluvias en algún momento del día. Además, existe un 65% de probabilidad de tormentas, lo que sugiere que podrían presentarse algunas tormentas aisladas, especialmente en las horas de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se prevén tormentas más intensas.

En resumen, Mondariz experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a la población que se prepare para un tiempo invernal, manteniendo a mano ropa adecuada y precauciones ante posibles tormentas. La jornada se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que las condiciones exteriores pueden ser desafiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.