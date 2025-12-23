El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 00:00 y las 07:00. Se espera que la temperatura se mantenga constante en torno a los 9 grados durante la mayor parte de la mañana, con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de frío notable.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. Las lluvias continuarán siendo escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en las primeras horas. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, mientras que el viento soplará del sureste a una velocidad de 9 km/h, aumentando a 14 km/h en las horas siguientes. La racha máxima de viento podría alcanzar los 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

Durante la tarde, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 55% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podrían presentarse episodios de tormenta aislados. La temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 11:00 y 11 grados a las 12:00. La humedad relativa comenzará a descender, pero aún se mantendrá en niveles altos, alrededor del 82% al mediodía.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con intervalos nubosos y una probabilidad de lluvia que disminuirá a un 10% entre las 19:00 y la 01:00. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados, proporcionando un leve alivio del frío matutino. El viento cambiará de dirección hacia el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h.

En cuanto a la noche, se espera que el cielo se despeje, con temperaturas que descenderán a 7 grados hacia las 22:00. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 100% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche tranquila, aunque fresca, en Moaña. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas aisladas, especialmente en las horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.