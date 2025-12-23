El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas sugieren que la lluvia será escasa en comparación con otros días, con acumulaciones que se estiman en torno a 0.2 mm a 0.6 mm en las primeras horas y un total de 5 mm a lo largo del día.

La temperatura se mantendrá constante en 9 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa alcanzará niveles altos, con un 100% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa impermeable y abrigada.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el este a una velocidad de 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica aún más baja, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, las condiciones de lluvia continuarán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente en comparación con las primeras horas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantiene, con un 70% de probabilidad, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más fuertes y un aumento en la actividad eléctrica en la zona.

Los habitantes de Moaña deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, con la posibilidad de que las lluvias intermitentes persistan hasta el ocaso, que se producirá a las 18:06. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como leer un libro o ver una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los días siguientes.

En resumen, hoy en Moaña se anticipa un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas adversas y que se mantenga informada sobre cualquier cambio en la previsión meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.