El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que se pueden esperar lluvias escasas, acumulando hasta 0.6 mm en este lapso. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 12 grados , siendo más cálidas durante las horas centrales del día.
A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 9 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío y un ambiente bastante húmedo. El viento soplará del sureste a una velocidad de 10 a 21 km/h, lo que podría acentuar la sensación térmica de frío.
Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 12 grados, aunque el cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 55% entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en este periodo. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá alta, alrededor del 71% a 80%.
En cuanto a las condiciones de visibilidad, se espera que la bruma y la niebla puedan afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría complicar el tránsito en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.
Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. El viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 4 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.
En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y cielos cubiertos. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
