El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que se pueden esperar lluvias escasas, acumulando hasta 0.6 mm en este lapso. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 12 grados , siendo más cálidas durante las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 9 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío y un ambiente bastante húmedo. El viento soplará del sureste a una velocidad de 10 a 21 km/h, lo que podría acentuar la sensación térmica de frío.

Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 12 grados, aunque el cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 55% entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en este periodo. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá alta, alrededor del 71% a 80%.

En cuanto a las condiciones de visibilidad, se espera que la bruma y la niebla puedan afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría complicar el tránsito en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. El viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 4 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y cielos cubiertos. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.