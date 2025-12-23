El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Las condiciones atmosféricas indican que el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura se mantendrá constante en 8 grados , lo que sugiere un día frío, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que implica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos, pero sí es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 96% hacia el final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. La combinación de alta humedad y temperaturas bajas puede resultar en un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles al frío.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán los 19 km/h provenientes del sureste. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es importante tener en cuenta la dirección y velocidad del viento al elegir la vestimenta adecuada.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y lluvia, así que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades que requieran buena visibilidad. La salida del sol está programada para las 09:01, mientras que el ocaso se producirá a las 18:05, lo que significa que la luz natural será limitada, acentuando la sensación de invierno.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se caracteriza por un ambiente frío, nublado y con lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día invernal, manteniendo en cuenta la alta humedad y el viento, para disfrutar de la jornada de la mejor manera posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.