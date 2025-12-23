El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meaño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.
Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 12 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 9 grados, que se mantendrán durante gran parte del día. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados hacia las 3:00 PM. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 74% por la tarde.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío mayor. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 95% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, y un 55% entre las 7:00 y las 1:00 PM. Esto indica que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para condiciones adversas. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero aún se mantendrá en un 10% hasta la medianoche.
En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la niebla, especialmente durante las primeras horas del día. Por lo tanto, se recomienda precaución al conducir y realizar actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente cubierto, con lluvias y tormentas esperadas en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento moderado. Los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y potencialmente tormentoso, con la posibilidad de que las condiciones mejoren hacia la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
